Тюменские поисковики рассказали, как помочь потерявшемуся пожилому человеку

поисковый отряд "Белая сова. Тюмень" ВКонтакте

Если вы увидели на улице дезориентированного пожилого человека, нужно, в первую очередь, спросить его имя, откуда он, куда направляется. Поинтересоваться, знает ли он как туда добраться и с какой целью туда идет. Это основные советы, которые дают сотрудники поискового отряда "Белая Сова-Тюмень".

"Если пожилой человек хотя бы на один из вопросов не может ответить или запутался в ответах, то это уже тревожный сигнал. Зачастую пожилые забываются и пытаются добраться до мест, где жили или работали ранее", - рассказали волонтеры изданию "Тюменская область сегодня".

Если вы видите, что у старика плохое самочувствие, есть малейшие травмы, то немедленно вызовите скорую, отмечают поисковики.

Нужно попросить человека поискать в карманах записки, документы, телефон. Иногда родственники пожилого оставляют в карманах записки или особые метки на одежде с адресом местожительства или прочей важной информацией.

Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" помогает в поиске пропавших тюменцев. Телефон 8-932-32-39-911.