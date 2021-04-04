Тюменские поисковики рассказали, как помочь потерявшемуся пожилому человеку

11:31 04 апреля 2021
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поисковый отряд "Белая сова. Тюмень" ВКонтакте

Если вы увидели на улице дезориентированного пожилого человека, нужно, в первую очередь, спросить его имя, откуда он, куда направляется. Поинтересоваться, знает ли он как туда добраться и с какой целью туда идет. Это основные советы, которые дают сотрудники поискового отряда "Белая Сова-Тюмень". 

"Если пожилой человек хотя бы на один из вопросов не может ответить или запутался в ответах, то это уже тревожный сигнал. Зачастую пожилые забываются и пытаются добраться до мест, где жили или работали ранее", - рассказали волонтеры изданию "Тюменская область сегодня".

Если вы видите, что у старика плохое самочувствие, есть малейшие травмы, то немедленно вызовите скорую, отмечают поисковики. 

Нужно попросить человека поискать в карманах записки, документы, телефон. Иногда родственники пожилого оставляют в карманах записки или особые метки на одежде с адресом местожительства или прочей важной информацией. 

Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" помогает в поиске пропавших тюменцев. Телефон 8-932-32-39-911.

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