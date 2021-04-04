55 школьников из 13 "Точек роста" Тюменской области моделировали космос с помощью 3D-ручек

55 участников из 13 центров "Точка роста" Тюменской области: Тюменского, Ярковского, Сладковского и Армизонского районов участвовали в конкурсе технического моделирования 3D-ручкой "Многогранный космос #ПОЕХАЛИ". Он прошел в онлайн-формате.

Школьники Богандинской СОШ №2 представили на конкурс самое большое количество работ - 17. Ребята создали космические аппараты, марсоходы, спутники, корабли, человека на Луне, сообщает "Мегатюмень"

Руководитель Центра "Точка роста" на базе Винзилинской школы им. Ковальчука Оксана Агеева говорит, что 3D-моделирование развивает у детей пространственное мышление, логику.