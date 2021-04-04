В Тюмени выяснили, что делает детей счастливыми

Капитаны двора ВКонтакте

Общение, совместная деятельность с родителями и домашние животные делают тюменских детей счастливыми. К такому выводу пришел автор опроса - директор детского центра "Грин-Ландия", организатор проекта "Капитаны двора" Павел Притупа.

Он разработал исследование для детей от 5 до 10 лет. С помощью родителей им предлагалось ответить на 10 вопросов о том, что делает их по-настоящему счастливыми.

96 человек ответили на вопросы за неделю. По мнению 35 детей или 36,5% от общего количества респондентов, - это общение с родителями и домашние животные. Второе место занимает любимое занятие/хобби, за него проголосовали 29 ребят, 30,2%. На третьей строчке популярности – понимание со стороны близких - 25 детей, 26%.

Как сказал в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" Павел Притупа, благодаря этому опроснику они решили, что проект "Капитаны двора" возобновит свою работу с 1 июня, ведь это мероприятия, которые объединяют детей и родителей.

Организаторы проекта ждут заявки от тюменцев на проведение совместных игр по ссылке.