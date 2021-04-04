Тюменская студентка-повар претендует на участие в Международном чемпионате

Студентка четвертого курса Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Анжелика Жук вошла в состав Национальной сборной "Абилимпикс" и мечтает попасть на X Международный чемпионат.

Будущий повар является дважды чемпионкой области, бронзовый призер страны чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". сейчас она проходит отборочные соревнования на право участия в X Международном чемпионате "Абилимпикс", который состоится в мае 2022 года в Москве, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Анжелика Жук родом из Ялуторовского района. В 2017 году способности первокурсницы заметили на практических занятиях и предложили ей участвовать в Региональном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс-2017" в компетенции "Поварское дело". Тогда девушка, имеющая 3 группу инвалидности по слуху, заняла первое место. После чего активно начала участвовать в общественной жизни колледжа: проведении мастер-классов, практических уроках от чемпионов, встречах с успешными выпускниками, работодателями, профориентационных мероприятиях.

Среди ее достижений можно отметить победу на Всероссийской онлайн-олимпиаде по профессии "Повар-кондитер" в 2018 году, второе место на Всероссийском конкурсе кулинарного искусства "Своя кухня" в 2019 году.

С новыми практическими умениями Анжелика Жук принимает участие в Региональном чемпионате "Абилимпикс-2020" по компетенции "Поварское дело". И вновь одерживает победу. После чего на IV Национальном чемпионате "Абилимпикс" завоевывает бронзовую медаль.