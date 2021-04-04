Прививка способна защитить собак от чумы, уверены специалисты

Наиболее подвержены инфицированию чумой молодые собаки в возрасте до одного года. Смертность от болезни достигает 80-90%.
Ветеринары говорят, что чума может возникнуть в любое время года. Течение болезни может проходить в нервной, кишечной, кожной, легочной формах. Заразиться животное может на улице, дома от людей, которые могут переносить вирус на одежде и обуви. Резервуаром вируса служат дикие плотоядные и не иммунизированные животные, сообщает издание "Тюменская область сегодня".
Чтобы собака не заболела и не несла угрозу для других животных, стоит вакцинировать ее ежегодно.
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