Прививка способна защитить собак от чумы, уверены специалисты

20:21 03 апреля 2021
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Центр помощи бездомным животным "Право на жизнь" Тобольск ВКонтакте

Наиболее подвержены инфицированию чумой молодые собаки в возрасте до одного года. Смертность от болезни  достигает 80-90%.

Ветеринары говорят, что чума может возникнуть в любое время года. Течение болезни может проходить в нервной, кишечной, кожной, легочной формах. Заразиться животное может на улице, дома от людей, которые могут переносить вирус на одежде и обуви. Резервуаром вируса служат дикие плотоядные и не иммунизированные животные, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Чтобы собака не заболела и не несла угрозу для других животных, стоит вакцинировать ее ежегодно.

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