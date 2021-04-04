Танцевальные зарисовки от центра "Родник" пройдут онлайн

19:41 03 апреля 2021
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АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" ВКонтакте

Цикл онлайн-мероприятий для своих юных подопечных под названием "Танцевальные зарисовки" запускает Тюменский областной реабилитационный центр "Родник", сообщает региональный департамент социального развития.

"Танцевальные зарисовки" - один из блоков новой оздоровительно-образовательной программы "Здоровьесбережение – знаю, умею, делаю". Программа призвана помочь воспитать у детей осознанное отношение к своему здоровью, сформировать навыки, способствующие предупреждению нарушений здоровья и поддерживающие оптимальное качество жизни.

Специалисты-реабилитологи приглашают танцевать всех: Чтобы всегда оставаться бодрыми и веселыми, присоединяйтесь к "Танцевальным зарисовкам" в официальной группе "ОРЦ "Родник" ВКонтакте.

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