У жительницы Казанского района сердце оказалось справа

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Сердце находится справа, левое легкое вполовину сжато, и почти всю грудную клетку занимает желудок, размером 20 на 14 см. Такое нестандартное расположение органов увидели во время исследования на компьютерном томографе хирурги Областной больницы №4 Ишима.

61-летнюю пациентку доставили по скорой из Казанского района. Она жаловалась на многократную, неукротимую рвоту и начинающуюся одышку.

"Такое смещение органов может быть врожденным, либо же произошла травма, - рассказывает врач-хирург Хамидулло Режавалиев. - Чтобы вернуть все органы на места, врачи расширили отверстие диафрагмы, убрали спайки, образовавшиеся на фоне воспаления, вернули желудок в брюшную полость, вручную и с помощью аппарата ИВЛ расправили травмированное легкое, провели пластику диафрагмы и дренирование плевральной полости".

Операция длилась 1 час 45 минут. После операции пациентка 12 часов провела в реанимации, затем ее перевели в отделение. На второй день она уже смогла спокойно пить и кушать, сообщает пресс-служба больницы.