В Голышманово 23 соцпроекта получили грант на реализацию

Национальные избы, зоны отдыха, детские игровые площадки, скверы, исторические аллеи - все эти социальные проекты собираются воплотить в жизнь активные жители Голышмановского округа.

По итогам конкурса поддержки гражданских инициатив, который проводит благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ" определены 23 социальных проекта, которые будут реализованы на территории округа. Всего заявок поступило в 2,5 раза больше.

Инициативные группы получат гранты от 15 до 50 тыс. рублей. Грантовый фонд конкурса составляет около 700 тыс. рублей, сообщает "АиФ-Тюмень".

Директор Голышмановского представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", член экспертного совета окружного конкурса поддержки гражданских инициатив Светлана Смольникова отметила, что каждый проект она рассматривает с точки зрения монетизации.

"С первого января 2021 года на территории Тюменской области действует программа самозанятые. Это подходит как нельзя лучше для тех людей, которые занимаются ремесленничеством и рукоделием. Экскурсионный маршрут по чувашскому подворью в селе Медведево тоже можно смело монетизировать, но прежде хозяйке нужно получить статус самозанятой, чтобы предлагать услуги, не нарушая законодательства. Инициативной группе детского сада "Ягодка" я предложила смастерить народных кукол и дарить их в качестве комплимента путникам, останавливающимся в придорожном комплексе "Усадьба" у села Усть-Ламенка", - рассказала она.