В Тюмени посткроссеры подпишут открытки и отправят их в разные города

Контора пароходства ВКонтакте

Сообщество тюменских посткроссеров проведет в "Конторе пароходства" круглый стол 4 апреля, начало в 15 часов.

Специально для встречи один из участников сообщества приготовил открытки – за них придется заплатить 8 рублей, но будет и бесплатная стопка, из которой тюменцы смогут взять понравившиеся. Завершит встречу прогулка до Главпочтамта – оттуда посткроссеры отправят открытки, подписанные каждым участником, сообщает "Вслух.ру".

Для регистрации достаточно отправить "+" под постом в группе мультицентра.