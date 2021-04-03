В Тюмени посткроссеры подпишут открытки и отправят их в разные города

11:33 03 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Контора пароходства ВКонтакте

Сообщество тюменских посткроссеров проведет в "Конторе пароходства" круглый стол 4 апреля, начало в 15 часов.  

Специально для встречи один из участников сообщества приготовил открытки – за них придется заплатить 8 рублей, но будет и бесплатная стопка, из которой тюменцы смогут взять понравившиеся. Завершит встречу прогулка до Главпочтамта – оттуда посткроссеры отправят открытки, подписанные каждым участником, сообщает "Вслух.ру".

Для регистрации достаточно отправить "+" под постом в группе мультицентра.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021