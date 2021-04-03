Фотографов приглашают на конкурс к 85-летию ГАИ Тюменской области

ГИБДД Тюменской области

Конкурс фоторабот, посвященный 85-летию Госавтоинспекции, объявлен в Тюменский области. Принять участие в приглашают профессиональных фотографов и фотожурналистов, фотографов-любителей, учащихся образовательных организаций от 7 до 18 лет и сотрудников Госавтоинспекции.

Номинации: "Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее"; "Наши дороги"; "Госавтоинспекция в лицах"; "Сохраните детские жизни"; "Безопасность дорожного движения – с юмором".

Заявку на участие и фотоработы нужно отправить на эл.адрес gibdd72@mail.ru до 15 апреля 2021 г. Положение о проведения конкурса - на сайте издания ООО "STOP-газета – безопасность на дорогах".

Победители регионального этапа конкурса получат дипломы и сувениры, а их работы будут размещены в аккаунтах соцсетей Госавтоинспекции Тюменской области и направлены для участия в федеральном этапе конкурса, сообщает региональная ГИБДД.