В Тюменской области 58 специалистов повысили квалификацию по программе "Лидеры производительности"

58 работников тюменских предприятий, а также сотрудники Центров занятости населения Ишима и Тюмени приняли участие в бесплатных образовательных программах Минэкономразвития России "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста".
Еще 16 сотрудников тюменских предприятий проходят обучение в настоящее время в рамках федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда".
Кроме того, 14 представителей шести тюменских предприятий участвовали в программе "Акселератор экспортного роста".
Как рассказали ИА "Тюменская линия" в региональном департаменте экономики, в нацпроекте по повышению производительности труда активно участвуют и тюменские вузы. В ноябре 2020 года между правительством Тюменской области, ТИУ и ГАУ Северного Зауралья были заключены соглашения о взаимодействии в популяризации инструментов бережливого производства в регионе.
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