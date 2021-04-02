Тюменская гордума на апрельском заседании обсудит исполнение наказов горожан

11 вопросов рассмотрят депутаты на очередном заседании Тюменской городской думы в апреле. Тюменцы могут внести в проекты решений свои предложения, воспользовавшись специальной электронной формой.
В числе ключевых вопросов – выполнение депутатами Тюменской городской думы наказов жителей, подготовка к предстоящему празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поощрение Евгения Наумова и Светланы Рубцовой нагрудными знаками "За заслуги перед городом Тюменью".
Напомним, что заседание Тюменской городской Думы запланировано на 29 апреля.
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