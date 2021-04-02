В Тюмени в ящики добра собирают книги для детей психоневрологического интерната

13:03 02 апреля 2021
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Молодогвардейцы Тюмени запустили сбор книг и развивающих материалов для постояльцев Успенского детского-психоневрологического дома-интерната. 

Детские книги, детские образовательные игры и материалы для творчества принимаются с 2 апреля по 11 апреля в штабе "Молодой Гвардии" (Володарского, 47).  Также ящики добра установлены в торговых центрах "Остров", "Сити-Молл" "ЦУМ" и "Алебашевский базар". 

4 апреля с 15:00-16:00 книги принимаются в ТРЦ "Гудвин". Там пройдёт развлекательное мероприятие, на котором участники совместно с писателем напишут свои версии известных сказок на тюменский лад. 

Владимир Сбитнев, руководитель тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии":

Наш сбор поможет получить юным читателям доступ к современной литературе и новым изданиям, которых очень не хватает в интернате. Чтение интересной, красочной книги – радость для любого ребенка.

Теги: акции , благотворительность , дети-инвалиды , книги , Молодая гвардия
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