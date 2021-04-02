Тюменские врачи спасли женщину в тяжелом состоянии после ДТП

В конце марта в Областную клиническую больницу №2 Тюмени госпитализировали женщину в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Пострадавшая сидела на переднем сидении, на нее пришелся основной удар в результате лобового столкновения. Женщина была пристегнута ремнем безопасности, что и спасло ей жизнь.

В приемном отделении, несмотря на спутанное сознание, женщина жаловалась на сильные боли в животе. Пациентку осмотрели хирург, травматолог и нейрохирург, выполнили диагностические обследования: УЗИ брюшной полости, кардиограмму, также взяли кровь и мазок на COVID-19. По УЗИ стало понятно, что у пациентки брюшное кровотечение и необходимо как можно скорее сделать лапаротомию. Операцию проводили врачи-хирурги приемного отделения взрослого стационара Дарья Зыкова и Шамхал Караев.

При лапаротомии у пациентки обнаружилось 2 литра крови в полости живота и продолжающееся кровотечение. Врачи диагностировали отрыв тощей кишки от основания корня брыжейки. В результате ревизии брюшной полости специалисты обнаружили 30-сантиметровый дефект тощей кишки – участок органа попросту не снабжался кровью в результате отрыва. Еще один 10-сантиметровый отрыв был восстановлен и ушит.

Далее пациентке выполнили анастомоз – операцию по восстановлению целостности кишечника. Во время операции пациентка потеряла 2,5 литра крови, поэтому врачи приняли решение выполнить реинфузию. Такая процедура проводится при помощи высокотехнологичного оборудования с функцией фильтрации крови – кровь пациента удаляется из раны, фильтруется и возвращается обратное в кровеносное русло.

"В приемное отделение Областной клинической больницы №2 нередко поступают люди в тяжелейшем состоянии, когда на счету каждая минута. Ургентные операционные отделения оснащены по современным мировым стандартам, а команда отделения работает как слаженный механизм и пополняется молодыми талантливыми специалистами, готовыми к тяжелой борьбе за человеческие жизни", - отмечает руководитель службы экстренной и неотложной помощи Антон Терехин.

Пациентка восстановилась в кратчайшие сроки, довольно скоро она начала самостоятельно питаться. Врачи не скрывают, что остаться в живых женщине позволил ремень безопасности – благодаря нижней фиксации ремня паренхиматозные органы не пострадали. В свою очередь это во многом помогло врачам спасти пациентку с тяжелой травмой.