Калининский округ — самый аварийный округ Тюмени

Сотрудники ГИБДД выясняют причины повышения аварийности в Калининском административном округе Тюмени. В этом году в КАО произошло 127 ДТП, 2 человека погибли, 173 ранены.

Для сравнения: в Восточном округе произошло 42 ДТП, в Ленинском округе — 86 ДТП, в Центральном округе – 88 ДТП.

"Главной причиной ДТП в КАО является нарушение правил проезда перекрестков. Много ДТП происходит в частном секторе, где движение не интенсивно, большинство перекрестков нерегулируемые, а водители, выезжая со второстепенных улиц, не предоставляют приоритет в проезде транспорту, движущемуся по главным дорогам, несмотря на наличие знаков приоритета и искусственных неровностей", — комментируют в Госавтоинспекции Тюменской области.

Самым аварийным участком улично-дорожной сети в этом году стала улица 50 лет ВЛКСМ в районе дома № 16. Здесь произошло 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Причина аварий — выезд на встречную полосу, неправильный выбор скоростного режима.

37 автоинспекторов полка ДПС ГИБДД вчера в усиленном режиме обеспечивали дорожную безопасность на территории округа. Выявлено 118 правонарушений в области дорожного движения. Задержан один пьяный водитель, два автомобилиста отказались от прохождения освидетельствования на алкоголь, 16 водителей привлечены к ответственности за нарушения правил проезда перекрестков, 9 водителей наказаны за нарушения при проезде пешеходных переходов, 4 — за проезд на запрещающий сигнал светофора.