Тюменцы могут бесплатно проконсультироваться с психологом насчет воспитания детей

В Тюменской области продолжает работу региональная служба психологической поддержки "Точка опоры". Психологи, специалисты по социальной работе, логопеды, дефектологи и педагоги бесплатно консультируют родителей по вопросам воспитания и обучения детей.

"Солнечные деньки все больше располагают к прогулкам, встрече с друзьями, а учеба у детей уходит на второй план. Важно помогать школьникам находить баланс между уроками и увлечениями, обсуждать трудности и вместе искать пути их преодоления", — отмечают специалисты.

Выбрать специалиста и записаться на консультацию можно на сайте точкаопоры72.рф или по телефону 8(3452)20-40-70. Встречи проводятся в удобных форматах – очный прием, видеосвязь и по телефону.

Региональный проект "Точка опоры" реализуется в рамках исполнения национального проекта "Образование" по инициативе Регионального центра "Семья" при поддержке Департамента социального развития Тюменской области.