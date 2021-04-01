Тюменцы могут бесплатно проконсультироваться с психологом насчет воспитания детей

14:46 01 апреля 2021
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В Тюменской области продолжает работу региональная служба психологической поддержки "Точка опоры". Психологи, специалисты по социальной работе, логопеды, дефектологи и педагоги бесплатно консультируют родителей по вопросам воспитания и обучения детей.

"Солнечные деньки все больше располагают к прогулкам, встрече с друзьями, а учеба у детей уходит на второй план. Важно помогать школьникам находить баланс между уроками и увлечениями, обсуждать трудности и вместе искать пути их преодоления", — отмечают специалисты. 

Выбрать специалиста и записаться на консультацию можно на сайте точкаопоры72.рф или по телефону 8(3452)20-40-70. Встречи проводятся в удобных форматах – очный прием, видеосвязь и по телефону.

Региональный проект "Точка опоры" реализуется в рамках исполнения национального проекта "Образование" по инициативе Регионального центра "Семья" при поддержке Департамента социального развития Тюменской области.

Теги: помощь , психологи , родители
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