Тюменцев учат уходу за маломобильными родственниками

В Тюмени продолжает работу консультативный центр "Родные люди". Специалисты рассказывают, как организовать правильный уход и поддержать близкого человека, утратившего возможность к самообслуживанию, а также как быть, когда ты сам психологически перегружен и не можешь вернуться в ресурсное состояние.

Основная задача консультативного центра "Родные люди" — всесторонняя поддержка семей, ухаживающих за маломобильными родственниками, в том числе старшего возраста. За полгода работы центра более 140 человек уже получили психологические консультации и приняли участие в тренинговой работе по восстановлению сил и эмоционального фона.

Основные проблемы, с которыми обращаются жители Тюменской области к экспертам-психологам: постоянный стресс, гиперопека, проблемы депрессии, взаимоотношения в семье, чувство вины, неверное распределение времени, сил.

Главная цель специалистов в данном случае — научить не объединять все проблемы в одну, а разделять их и решать поэтапно, не боясь трудностей.

Работа проекта не ограничивается только психологическим сопровождением. На сегодняшний день разработано 15 образовательных программ по навыкам ухода за людьми с ограниченными возможностями.

За 6 месяцев более 100 человек стали участниками практических мастер-классов по санитарно-гигиеническому уходу, правилам кормления в постели, перемещения маломобильного родственника. Особой популярностью пользуются выездные консультации на дому. В этом направлении работы специалисты центра обучают конкретную семью и самого больного навыкам ухода и самоухода.

При проведении мероприятий используется современное оборудование: приспособления для перемещения в кровати, для мытья человека как в ванной комнате, так и в постели, проивопролежневые накладки, подушки, медицинские матрацы, средства по уходу, тренажеры.

"Каждый человек, обратившийся к нам за помощью, получает ее в том объеме, в котором необходимо именно в его отдельной ситуации. Специалисты вместе с медицинскими работниками пошагово инструктируют и помогают освоить базовые навыки гигиенического ухода, кормления, смены белья, максимально сохраняя при этом самостоятельность действий маломобильного родственника, поддерживая его чувство собственного достоинства. Все практические занятия и консультации направлены на создание благоприятного климата не только для больного человека, но и для его родственников", — рассказывает координатор Елизавета Катомина.

Узнать подробности работы центра, задать интересующие вопросы, уточнить даты проведения встреч и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8(3452) 51-46-06 или обратившись в Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: ул. Карла Марка, 123/1, кабинет 20, подробная информация на сайте третий-возраст.рф.