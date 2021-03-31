В Тюмени проходит обучение для людей с нарушениями зрения и слуха

Фото: департамент социального развития Тюменской области

В центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма" началась очередная обучающая смена для людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. С июня 2017 года здесь работает один из четырех в России обучающих центров, созданных по инициативе Фонда поддержки слепоглухих "Соединение".

Слепоглухота — одна из самых сложных форм инвалидности, когда контакты с внешним миром возможны, главным образом, через тактильные ощущения. За время пребывания в центре инвалиды с одновременным нарушением зрения и слуха учатся работать с брайлевским дисплеем, пользоваться голосовыми приложениями, пакетом Microsoft Office, создавать аккаунты в соцсетях и общаться с их помощью в интернете. Кроме того, здесь они изучают систему ориентирования в пространстве и получают психологическую поддержку.

За все время работы центра курсовое обучение в "Пышме" прошли уже 74 человека из разных регионов России: Челябинской, Оренбургской, Ивановской, Ижевской, Тюменской областей, Пермского края и других регионов.