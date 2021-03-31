Тюменские офтальмологи помогут вовремя диагностировать и вылечить разрыв сетчатки

Фото: пресс-служба Областного офтальмологического диспансера

Разрыв сетчатки – распространенная и серьезная патология. Она может развиться и без явных симптомов. При этом дистрофические очаги могут привести к отслоению сетчатки – еще более опасной болезни, которая грозит потерей зрения.

Врачи Областного офтальмологического диспансера предупреждают: если у вас резко снизилось зрение, мучают вспышки, пятна перед глазами, а предметы искажаются – необходимо исключить разрыв сетчатки. Но даже если нет явных признаков заболевания, следует регулярно проходить комплексную диагностику органов зрения – особенно группам риска. К ним относятся люди с высокой степенью близорукости, измененным метаболизмом или повышенными физическими нагрузками.

Вовремя диагностированную патологию можно быстро и качественно вылечить с использованием лазерной коагуляции. Суть метода заключается в точечном воздействии лазером на поврежденные участки. Иными словами, ткани склеиваются лазером.

В Областном офтальмологическом диспансере эта операция проводится без общего наркоза, надрезов и наложения швов. Лазерное вмешательство происходит быстро и безболезненно, под местной анестезией. Опытные врачи-офтальмологи используют для этого современное высокоточное оборудование.

Лазерная коагуляция сетчатки занимает всего 15-20 минут. Весь процесс бесконтактный, что исключает возможность инфицирования. После небольшого отдыха и осмотра офтальмолога пациент возвращается домой, продолжая вести свой обычный образ жизни. Дополнительные рекомендации по восстановлению дает врач.

Лазерная коагуляция легко переносится пациентами разного возраста и позволяет предупредить отслоение сетчатки, таким образом сохранить зрение. На лазерное лечение пациента направляет врач после проведения диагностики. Записаться на консультативный прием у врача-офтальмолога Областного офтальмологического диспансера можно на сайте oofd72.ru или по номеру единого контакт-центра: +7 (3452) 50-37-44