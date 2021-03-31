В Ишиме зарегистрирован первый случай присасывания клеща

Первый случай присасывания клеща зарегистрирован в Областной больнице №4 Ишима. Сегодня, 31 марта, в приемное отделение обратились родители с четырехлетним ребенком, с которого и сняли клеща.

Ребенка осмотрели, поставили иммуноглобулин против клещевого энцефалита, направили на амбулаторное наблюдение по месту жительства — в поселок Маслянский Сладковского района.

Врачи не рекомендуют удалять присосавшегося клеща самостоятельно и настаивают на обращении за медицинской помощью. Помимо извлечения насекомого медики предложат поставить укол иммуноглобулина. Вводят его с целью экстренной профилактики, в первую очередь, не привитым против клещевого энцефалита или получившим неполный курс вакцинации.

В 2020 году в Ишиме и Ишимском районе было зафиксировано 1523 случая присасывания клещей, из них у детей — 399, сообщает пресс-служба Областной больницы № 4.