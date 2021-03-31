Тобольский проект "Территория чибисов" представили на общероссийском фестивале природы

В Москве на VIII Общероссийском фестивале природы "Первозданная Россия" СИБУР представил экологический проект по охране птиц "Территория чибисов", реализуемый в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

Координатор проекта Владимир Шутилин рассказал, что "Территория чибисов" включает орнитологические обследования территории СИБУРа в Тобольске, экоуроки и волонтерские акции. Эксперт программы "Формула хороших дел", орнитолог Евгений Журавлев представил виды птиц, которые удалось встретить в ходе орнитологических обследований в Тобольске и пригласил всех приехать и лично оценить уникальность природы древней столицы Сибири.

"Наши наблюдения в Тобольске, как правило, приурочены к весеннему или осеннему пролету птиц. В это время наиболее интересные встречи пернатых связаны с берегом Иртыша – долина реки является своего рода естественным миграционным коридором для многих видов птиц. За время работ нам удалось наблюдать массовый пролет хищных птиц, при этом удивило количество орланов-белохвостов и беркутов, оба вида занесены в Красную книгу РФ, конечно, были встречи многочисленных водоплавающих птиц", – прокомментировал Евгений Журавлев.

"Первозданная Россия" — один из самых масштабных и интересных фестивалей, посвященных природе России. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве. В рамках фестиваля проходят творческие встречи, кинопоказы, научно-популярные лекции, круглые столы, на которых обмениваются опытом ученые, фотографы и специалисты по охране окружающей среды.