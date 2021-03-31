Тюменские онкологи выявили подозрительные образования у ста человек по снимкам с телефона

В "Медицинском городе" подводят итоги акции "Мы можем, я могу", посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

Онкологи заподозрили злокачественное образование более чем у ста пациентов, сейчас они проходят дополнительные обследования, а некоторым уже поставлен диагноз "базальный рак кожи".

В течение месяца, начиная с 4 февраля, любая медицинская сестра Тюменской области, заподозрив у своего пациента онкологическое новообразование кожи, могла сделать фотографию этого образования и направить ее на специальную электронную почту. При этом персональные данные пациента остаются известны только медицинской сестре, фото получали специальный шифр.

Далее снимками занимался опытный врач-онколог-дерматолог "Медицинского города". Результат изучения каждого случая направлялся обратно медицинской сестре с инструкцией по работе с конкретным пациентом. Следуя алгоритму, она направляла пациента на дополнительные обследования, а в дальнейшем сообщала о результатах онкодерматологу "Медгорода".

Онкологам поступили 1089 фотоснимков. Пациенты с сомнительными образованиями наружной локализации направлены на дообследование в Медицинский город, некоторые уже получают лечение по случаю установленного диагноза.