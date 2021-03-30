В Областном офтальмологическом диспансере работает специализированный физиокабинет

Фото: пресс-служба Областного офтальмологического диспансера

Для лечения, профилактики заболеваний глаз или коррекции зрения врач-офтальмолог в некоторых случаях назначает физиолечение. Провести физиотерапевтические процедуры тюменцы могут в специализированном кабинете Областного офтальмологического диспансера, который оснащен современным и высокоэффективным оборудованием

Физиокабинет работает в составе отделения терапевтической офтальмологии. Здесь проводятся востребованные физиотерапевтические процедуры по направлению офтальмология, в числе которых: магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, электрофорез лекарственных веществ, офтальмохромотерапия, амплипульстерапия, электростимуляция биологически активных точек и другие.

Чаще всего терапия показана при миопии (близорукости), амблиопии (синдроме "ленивого глаза"), косоглазии, атрофии зрительного нерва, сосудистых заболеваниях глаз, дистрофических расстройствах сетчатки и заболеваниях глаз воспалительного генеза.

"Эффективны физиопроцедуры при лечении хронических заболеваний у детей, а также взрослых с дегенеративными заболеваниями, они получают магнито-, лазеро-, электротерапию с учетом состояния здоровья. У возрастных пациентов проводим мониторинг артериального давления, чтобы допустить к процедуре. Стоит сказать, что особенно хороший результат от физиолечения достигается при раннем обращении. Поэтому хотелось бы пожелать всем внимательнее относиться к своему здоровью, принимать назначенное лечение, чтобы избежать в дальнейшем осложнений", - прокомментировала заведующая отделением терапевтической офтальмологии Областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории Катерина Тоболжанова.

Пройти курс физиопроцедур можно как по полису ОМС, так и платно. Лечение может назначить только врач-офтальмолог после диагностики.

Физиотерапевтический кабинет расположен в корпусе №2 по адресу: ул. 50 лет Октября 66/1. Узнать подробности можно по номеру единого контакт-центра: +7 (3452) 50-37-44.