Депутаты Тюменской гордумы решили создать Книгу почетных граждан города

Решение о создании Книги почетных граждан Тюмени приняли в городской думе. Вопрос об усовершенствовании муниципального положения о поощрениях депутаты рассмотрели 25 марта. Таким образом, в областном центре появятся отдельные книги почета и почетных граждан, представить их планируется к предстоящему Дню города.

В Книгу почетных граждан будут вписывать имена тех, кому это звание уже присвоено и тех, кто будет отмечен им в будущем. В Книгу почета же будут заносить имена людей, а также трудовые коллективы за вклад в развитие Тюмени.

Председатель гордумы Евгений Заболотный напомнил, что ранее в Книгу почета вносились и имена почетных граждан, однако это отдельная награда и утверждается она отдельным решением.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук уточнил, что уже существующие записи Книги почета не потеряются, а будут включены в начинающуюся новую книгу.

Обе книги разместят в открытом доступе. Планируется, что в здании городской администрации установят терминал, позволяющий ознакомиться с их электронными версиями, в дальнейшем такие терминалы появятся и в других местах областного центра.

"Работа по совершенствованию механизма поощрения продолжается, горожане должны знать героев Тюмени, тех, кто поощрен главными городскими наградами. Макеты обеих книг уже подготовлены", - подвел итог Евгений Заболотный.