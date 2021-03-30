В Тюмени открывается выставка "Северная архаика"

14:09 30 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Музейном комплексе имени Словцова 31 марта открывается персональная выставка Альфеи Мухаметовой "Северная архаика". 

В этом году художница празднует 65-летний юбилей. К этому событию она представляет произведения, выполненные в новой технике, с использованием природного материала. Всего на выставке будет представлено около 380 предметов. В планах — мастер-классы по работе с этими материалами.

Большая часть жизни Альфеи Мухаметовой прошла в Мегионе, ее "Северная архаика" — это обращение к истокам. 

Альфея Мухаметова – член Союз художников России, заслуженный работник культуры России. Её работы находятся в частных коллекциях ФРГ, Канады, Китая, Японии, США, в музеях 14 городов мира. Она создала  иллюстрации к 22 изданиям тюменских авторов. К открытию выставки художником подготовлен  альбом-каталог "Генетическая память Севера" и сборник стихов "Цвет земли".

Работа выставки продлится до 27 июня 2021 г. 

Теги: выставка
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021