В Тюмени открывается выставка "Северная архаика"

В Музейном комплексе имени Словцова 31 марта открывается персональная выставка Альфеи Мухаметовой "Северная архаика".

В этом году художница празднует 65-летний юбилей. К этому событию она представляет произведения, выполненные в новой технике, с использованием природного материала. Всего на выставке будет представлено около 380 предметов. В планах — мастер-классы по работе с этими материалами.

Большая часть жизни Альфеи Мухаметовой прошла в Мегионе, ее "Северная архаика" — это обращение к истокам.

Альфея Мухаметова – член Союз художников России, заслуженный работник культуры России. Её работы находятся в частных коллекциях ФРГ, Канады, Китая, Японии, США, в музеях 14 городов мира. Она создала иллюстрации к 22 изданиям тюменских авторов. К открытию выставки художником подготовлен альбом-каталог "Генетическая память Севера" и сборник стихов "Цвет земли".

Работа выставки продлится до 27 июня 2021 г.