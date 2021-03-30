В Тюмени стартовал прием заявок на участие в бале "Венский вальс"

Ежегодный венский бал, который состоится в Тюмени, начинает набор дебютантов. "Мы начинаем набор желающих дебютировать на Венском балу. Подготовка дебютантов будет проходить в звездной студии танца Алексея Литвинова", - сообщила президент фонда "Сотвори из жизни шедевр" Юлия Грошева. Стать дебютантами классического Венского бала могут девушки 16-28 лет и юноши 18-28 лет.



"Это большая честь. Ведь именно дебютанты открывают все классические Венские балы по всему миру, к ним всегда приковано внимание почетных гостей, телекамер, известных личностей. По всем строгим канонам Венского бала, в Тюмени дебютанты откроют его полонезом, также в программе - вальс и полька", - подчеркивают организаторы.

Заявки принимаются на почту fondshedevr@yandex.ru. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст и оставить свои контакты.