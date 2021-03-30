Тюменцы 55+ прошли обучение в школе волонтеров

В Тюмени подходит к концу обучение в школе "серебряных" волонтеров. Заключительным этапом обучения станет экскурсия по местам будущей деятельности для тюменцев 55+.

31 марта будущие резиденты штаб-квартиры "серебряного" добровольчества посетят координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области, а также увидят, как работают социальные учреждения Тюмени, познакомятся с подопечными.

Точками маршрута станут региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", Областной центр реабилитации инвалидов, а также отделение по профилактике возрастных изменений и психологической помощи Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Школу "серебряных" волонтеров посещают 30 тюменцев активного возраста. В этом сезоне они проходят программу, состоящую из серии авторских психологических тренингов, разработанных специалистами Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Узнать подробности о проекте можно по телефону отдела по содействию активному долголетию: (3452) 51-50-51.