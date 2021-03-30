"СУЭНКО" напоминает тюменцам о правилах безопасности в паводок

В преддверии весеннего паводка компания "СУЭНКО" просит граждан соблюдать особую осторожность, находясь вблизи энергообъектов. Подтопление и повреждение паводковыми водами электроустановок может привести к поражению электрическим током, в том числе с летальным исходом.

Шесть основных опасных ситуаций во время паводка, которых нельзя допускать ни в коем случае:

— попытка самовольно устранить повреждение на электрических сетях, чтобы вернуть свет в дом.

— проникновение в электроустановки, чтобы включить или, наоборот, отключить оборудование. В случае необходимости энергетики сами отключат электроснабжение потребителей в затопляемых зонах.

— приближение к электроустановкам в зоне затопления на плавсредствах.

— рыбная ловля в охранных зонах ЛЭП в зоне затопления.

— После спада воды – нахождение вблизи электроустановки, поврежденной паводковыми водами. При падении опор, обрывах и провисании проводов и т.п. в радиусе 8 и более метров от опасного участка на земле могут образоваться невидимые "электрические лужи". Шагнув в такой круг, человек рискует получить смертельный удар током.

— по возвращении в ранее затопленный дом – включение электропитания без предварительной просушки и испытания электропроводки.

Сообщить о подтоплении сетей, повреждении энергообъектов и об угрозе подтопления вводного кабеля жилого дома можно по единому для Тюменской области телефону СУЭНКО 8-800-700-86-72.

Внутридомовые сети – это собственность потребителя, и ответственность за них несет он.

Если возникла угроза затопления дома, необходимо обесточить помещение (отключить вводное распределительное устройство или выкрутить пробковые предохранители).

После того как вода спадет, для возобновления электроснабжения дома рекомендуется вызвать профессионального электрика.

Необходимо убедиться, что электропровода нигде не контактируют с водой, просушить электропроводку, розетки, выключатели, электроприборы, а также проверить, что внутридомовые сети не повреждены.