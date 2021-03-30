Врачи вернули зрение тюменцу, которому в глаз попало полено

Специалисты офтальмологического отделения Областной клинической больницы №1 помогли пенсионеру с травмой глаза. По словам мужчины, он рубил во дворе дрова, и ему "прилетело" полено в глаз. В результате несчастного случая хрусталик сместился внутрь глаза. Кроме того, у пациента были повреждены другие внутриглазные структуры, в частности разорван зрачок – он был сильно расширен и деформирован.

Врачи убрали пациенту сместившийся хрусталик, имплантировали и подшили искусственный торический хрусталик, а также провели иридопластику. Иными словами – они сформировали зрачок диаметром 2 мм строго по центру глаза, восстановили структуру передней камеры глаза, скорректировали остроту зрения и устранили косметические дефекты.

При всей сложности и масштабности реконструктивной операции, пациент хорошо себя чувствовал уже в день ее проведения и быстро был выписан на амбулаторное наблюдение. Он регулярно приходил на контрольные приемы. В результате к мужчине вернулось стопроцентное зрение.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, офтальмологическое отделение ОКБ №1 стало ближе к пациентам. С начала этой недели врачи отделения принимают пациентов в центре Тюмени, на ул. Котовского, 55, корпус 1. Ранее офтальмологи ОКБ №1 принимали по адресу ул. Ю. Семовских, 10.