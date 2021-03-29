НТИ: в Тюмени соревнуются будущие инженеры-энергетики

Всероссийская Олимпиада национальной технологической инициативы началась 29 марта. Более 40 учащихся из 18 регионов страны приехали в Тюмень, чтобы выступить в направлении "Интеллектуальные энергетические системы".

Впервые в финале направления "Интеллектуальные энергетические системы" принимают участие школьники из Тюменской области. Это Матвей Басак, Леонид Смирнов и Николай Важенин, учащиеся школы №25 и лицея №81, сообщают

Участникам предстоит решить ряд сложных заданий в области умной энергетики, нейротехнологий, обеспечив бесперебойную работу сетей на аппаратно-программном комплексе.

На одном из состязаний перед ними появится своего рода модель небольшого поселения с электростанциями, домами, больницами, заводами и соединяющей сетью. Комплекс воссоздает реальные условия – изменения освещенности, ветра и других имеющихся факторов. Участникам профиля предстоит работать с огромным количеством случайных и неслучайных параметров, разбираться в сложной системе и том, как в ней все устроено.

Команда, сумевшая не только построить наиболее оптимальную энергетическую сеть, но прежде всего написавшая оптимальный алгоритм управления сложной системой в постоянно изменяющихся условиях, и станет победителем.

Победа или призовое место в этой олимпиаде дает школьнику 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. 45% опрошенных победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ прошлых лет поступили в вузы первой десятки рейтинга: Университет ИТМО, МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ. Кроме того, десятки инженерных вузов предлагают участникам, победителям и призерам различные льготы при поступлении.

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Руководитель Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева:

Для Тюменской области принимать олимпиаду такого уровня почетно и ответственно. К нам приехал сильный ученический состав страны; это те школьники, которые, возможно, через несколько лет будут менять системы устройства городов. Участие в финальном треке этой олимпиады – это уже большое достижение и серьезная победа. Мы желаем каждому дальнейшего роста и, конечно, успехов.

Все состязания проходят на базе корпуса ТюмГУ (Ленина, 25). Организаторы мероприятия – Ассоциация кружкового движения НТИ, ООО "Полюс-НТ", ТюмГУ и Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение".