В ТюмГУ проходит крупнейшая инженерная олимпиада России

Сегодня стартовало одно из крупнейших событий в мире инженерных соревнований школьников – Олимпиада Национальной технологической инициативы.

Более 40 учащихся из 18 регионов страны приехали в Тюмень, чтобы выступить в направлении "Интеллектуальные энергетические системы". Второй год подряд заключительный этап олимпиады проводят Тюменский госуниверситет и Региональный центр "Новое поколение", сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участникам предстоит решить ряд сложных заданий в области умной энергетики, нейротехнологий, обеспечив бесперебойную работу сетей на аппаратно-программном комплексе.

Например, на одном из состязаний перед ними появится своего рода модель небольшого поселения с электростанциями, домами, больницами, заводами и соединяющей сетью. Комплекс воссоздает реальные условия – изменения освещенности, ветра и других имеющихся факторов. Участникам профиля предстоит работать с огромным количеством случайных и неслучайных параметров, разбираться в сложной системе и том, как в ней все устроено.

Победителем станет команда, которая сумеет не только построить наиболее оптимальную энергетическую сеть, но прежде всего написать оптимальный алгоритм управления сложной системой в постоянно изменяющихся условиях.

Победа или призовое место в этой олимпиаде дает школьнику 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету при поступлении в вуз, в том числе в Тюменский госуниверситет.

"Для Тюменской области принимать олимпиаду такого уровня почетно и ответственно. К нам приехал сильный ученический состав страны; это те школьники, которые, возможно, через несколько лет будут менять системы устройства городов. Участие в финальном треке этой олимпиады – это уже большое достижение и серьезная победа. Мы желаем каждому дальнейшего роста и, конечно, успехов", – отметила руководитель Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

Все состязания проходят на базе корпуса ТюмГУ, расположенного по адресу: ул. Ленина, 25. Организаторы мероприятия – Ассоциация кружкового движения НТИ, ООО "Полюс-НТ", ТюмГУ и Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение".