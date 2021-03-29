Проходит народное голосование за название для аэропорта в Тобольске

В общественной палате Тобольска прокомментировали, как пройдет народное голосование за название для нового аэропорта.

Шорт-лист с именами выдающихся личностей, в честь одной из которых будет назван строящийся в городе аэропорт, был определен членами общественной палаты путем тайного голосования. В шорт-лист с существенным отрывом попали пять человек: архитектор и картограф Семён Ремезов (получил 22 голоса), композитор Александр Алябьев (21 голос), писатель Пётр Ершов (20 голосов), этнограф Михаил Знаменский (15 голосов) и художник Василий Перов (19 голосов).

Также в лонг-листе на голосовании были еще пять человек, но они получили существенно меньше голосов от членов общественной палаты: за атамана Ермака было отдано 4 голоса, за актера Александра Абдулова 2 голоса, архитектор Николай Никитин, переселенец Русанов и воевода Данила Чулков получили по одному голосу, сообщил председатель общественной палаты Тобольска Василий Кожедуб

Голосование по шорт-листу стартовало сегодня на сайте тобольск-окрыляет.рф и продолжится по 10 апреля 2021 года до 15:00, итоги голосования подведут 14 апреля 2021 года. Кожедуб отметил, что итоговый результат будет носить рекомендательный характер. Вариант, который наберет наибольшее число голосов, направят компании-застройщику.

Кожедуб отметил, что формат народного голосования был выбран, поскольку его результаты помогут выяснить мнение именно жителей Тобольска по поводу того, чье имя стоит присвоить новому аэропорту. При этом председатель городской общественной палаты подчеркнул, что доступ к голосованию не будет ограничен территориально, в частности, чтобы свое мнение могли выразить те, кто раньше жил, учился в Тобольске, но теперь проживает в других городах. Также Кожедуб отметил, что формат народного голосования — уже устоявшаяся практика в процессе выбора имени для названия аэропорта, таким же способом выбирали названия для аэропортов в более чем 40 городах России.