В тюменской гордуме оценили работу полиции

Тюменские депутаты положительно оценили работу городской полиции. О деятельности правоохранительных органов в 2020 году на заседании гордумы рассказал начальник УМВД России по Тюмени Андрей Кабанов.

Он рассказал народным избранникам, что полиция успешно раскрывает преступления. За год в областном центре наблюдается сокращение числа убийств, разбойных нападений, угонов, причинения тяжкого вреда здоровью и краж. Большую помощь в обеспечении порядка обеспечивает использование комплекса "Безопасный город".

За глубокий анализ ситуации главу городского УМВД поблагодарил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Он отметил, что, будучи новым человеком на своем посту, Андрей Кабанов вник в ситуацию и держит на контроле "болевые" точки.

Депутат Валерий Роженцев признал, что впервые видит такой высокий показатель раскрытия квартирных краж. Его коллега Иван Попов напомнил, что сотрудникам органов правопорядка в 2020 году приходилось работать в очень непростых условиях, связанных с пандемией и добавил, что хорошие показатели говорят о том, что со своими задачами городская полиция справилась.

Также депутаты порекомендовали полиции усилить профилактическую работу по предупреждению преступлений в информационной сфере.

"Депутаты всегда внимательно подходят к отчету начальника городского УМВД, никогда этот доклад не обходится без вопросов, - рассказал Евгений Заболотный. – Мы также внимательно следим за техническим оснащением полиции, депутаты работают с участковыми. Благодара этому мы видим сегодня, что уже в течение пяти лет преступность снижается и город становится все более безопасным".