За неделю на дорогах Тюменской области произошло 37 ДТП

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 37 ДТП. В них погибли 2 человека, 58 человек ранены — в том числе 15 детей.

По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, с потеплением число ДТП выросло.

11 аварий произошло из-за нарушения автомобилистами правил проезда перекрестков, 8 — по причине нарушения ПДД пешеходами, по 3 аварии зарегистрировано из-за нарушения дистанции и превышения скорости на дорогах. Одно ДТП спровоцировал пьяный водитель, 2 —водители, не имеющие права управления транспортом.

"Участились ДТП в участием пешеходов в темное время, при этом большинство пешеходов в темное время не используют световозвращающие элементы, которые могут сделать их заметнее в темное время для водителей", — отмечают В ГИБДД.

140 водителей в течение недели задержаны в состоянии опьянения, 82 из них — в Тюмени, 19 — в Тобольске, 7 — в Ишиме.