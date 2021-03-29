В Тюмени в кинологическом центре Росгвардии открыт мемориальный постамент

В рамках 210-летия войск правопорядка и пятой годовщины со дня образования Росгвардии в центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии в Тюмени открыли мемориальный постамент в память о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и награжденных орденами Мужества посмертно.

Торжественная церемония состоялась на плацу кинологического центра и началась с минуты молчания и возложения цветов к Вечному огню.

Командование, личный состав центра, ветераны войск правопорядка и родственники павших защитников Отечества почтили память семерых бойцов, навечно зачисленных в списки личного состава - рядовых Дмитрия Заботина, Анатолия Пикалова, Алексея Плотникова, Алексея Рудина, Николая Фёдорова, а также сержанта Виктора Самсонова и прапорщика Вячеслава Назарова.

Затем мероприятие продолжилось в роте подготовки служебных собак, где и состоялось открытие мемориального постамента. Памятное место освятил настоятель храма иконы Божией Матери Целительницы иерей Александр и совершил молитвенное заупокойное богослужение.

Заместитель начальника кинологического центра майор Василий Полежаев, председатель Совета ветеранов отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Тюменской области подполковник запаса Александр Бухарин, сослуживцы вспоминали подвиги павших героев, поблагодарили родителей за достойное воспитание сыновей.