В Тобольском музее-заповеднике читают лекции и исполняют музыку

Фото пресс-службы Тобольского музея-заповедника

Активную просветительскую работу проводят в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике. Во Дворце Наместника и Губернском музее прошли две интереснейшие лекции.

Как сообщили в пресс-службе музея, научный сотрудник сектора этнологии Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН Юрий Квашнин выступил с темой "Вниз по Тазу до избушки Мамеева", где рассказал о своих исследованиях истории одной семьи тобольских мещан Мамеевых.

С лекцией "Российские немцы на службе Отечеству" во Дворце Наместника выступила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук Надежда Загороднюк. Встреча проходила в рамках цикла мероприятий "С любовью об истории и культуре народов России". Автор познакомила присутствующих с начальными страницами истории российских немцев и формированием немецкой диаспоры в Сибири.

В музыкальной гостиной "Хочу правды! Великие реалисты" звучали произведения русских композиторов-классиков Михаила Глинки, Петра Чайковского, Александра Даргомыжского и композиторов "Могучей кучки". Исполнителями стали студенты отделения искусств и культуры А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума.

28 марта в Музее уникальных книг и редких изданий состоялось открытие книжной выставки "Имена в архитектурном наследии Тобольска", посвященной 335-летнему юбилею окончания строительства Софийско-Успенского Собора.