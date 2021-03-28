В Ишиме отремонтируют социальные учреждения

Расходная часть главного финансового документа города увеличится. Средства направят на ремонт и реставрацию жилья, а также соцучреждений Ишима.

В перечень объектов, которые в скором времени улучшатся, вошли детский центр хореографического искусства, помещения коррекционной школы №3, парк, прилегающий к территории городского Центра культурного развития, Привокзальная площадь. Также в планах местных властей — приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщает администрация муниципалитета, внесение изменений в бюджет позволит выполнить благоустройство территории в районе цирковой студии "Мечта", провести реставрацию здания военкомата по ул. Луначарского и объекта культурного наследия "Гимназия женская, 1863 г., начало ХХ в.".

Кроме того, ремонт пройдёт на резервуаре чистой воды по ул. Свердлова, самотечном коллекторе по ул. Школьной и ремонт ул. Чехова, передаёт ИА "Тюменская линия".