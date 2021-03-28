В Голышмановском районе будет площадка для отдыха и праздничных народных гуляний

Парк национальных культур в окрестностях деревни Земляная Голышмановского городского округа предложили создать активные местные жители. Начало проекту уже положено — на указанном месте построена небольшая деревянная изба.

Доказательством того, что у инициативы общественников есть неплохой потенциал, послужило успешное проведение на новой площадке национального казахского праздника Наурыз. Как пояснил глава муниципалитета Александр Ледаков, подобные мероприятия планируется проводить здесь и в дальнейшем. Скоро на этой территории появится стационарная казахская юрта. Кроме того, неподалеку, в селе Медведево, есть чувашская община - там люди организовали небольшой музей национальной чувашской культуры. По мнению чиновника, поляна вблизи деревни Земляная станет привлекательным местом, где все желающие смогут познакомиться с обычаями и традициями наших жителей разных национальностей.

Создание парка культур — по большей части общественная инициатива. Тем не менее, воплотить свои планы в жизнь сельским активистам помогают администрация Голышмановского городского округа и благотворительный фонд "Наше время". В планах — привлечение внимания предпринимателей, работающих в таких сферах, как туризм, досуг, общественное питание, производство сувениров, пишет ИА "Тюменская линия".