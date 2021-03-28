Для адаптации иностранных студентов в Тюмени появится интернациональный клуб

Иностранные студенты смогут поделиться проблемами, с которыми им пришлось столкнуться после переезда в Тюмень, обсудить необычные особенности русского менталитета, а также познакомиться с культурой и традициями своей страны. Такие "разговоры по душам" будут возможны в рамках цикла встреч интернационального клуба.

Инициатива о создании цикла встреч такого формата поступила от Студсовета Тюменской области. "Мы хотим создать интернациональный клуб, где иностранные студенты смогут познакомиться с новыми людьми, найти друзей и хорошо провести время. На встречах мы будем общаться, играть в настольные игры, знакомиться с культурой, проводить мастер-классы, но главной задачей будет — помочь адаптироваться к жизни в Тюмени", — рассказал об идее клуба член Студенческого совета Праджавал Нама.

Первая встреча состоится 29 марта в 18.30 в Студцентре Тюменской области. Прийти могут все желающие — как иностранцы, так и студенты из Тюмени по предварительной регистрации по ссылке. Встречи будут проходить два раза в месяц и посвящены одной стране. Подробную информацию о последующих встречах, датах и месте проведения, можно узнать в группе Студсовета Тюменской области "Вконтакте", пишет "Комсомольская правда — Тюмень".