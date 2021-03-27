Школа продюсеров сообществ стартует в Тюмени

"Школа продюсеров сообществ" откроется в Тюмени 8 апреля. Участникам расскажут, как собрать сильную команду, заключить партнерство с государственными, коммерческими, общественными организациями и помогут разработать стратегию развития собственного тематического сообщества.

В школе продюсеров сообществ могут принять участие менеджеры проектов, члены действующих тематических сообществ, бизнесмены, некоммерческие организации и социальные предприниматели, исследователи, социологи, методологи, представители медиа. Также может присоединиться любой желающий, кто хочет развивать сообщества в регионе.

Обучение будет проходить на протяжении трех с половиной месяцев по пяти образовательным программам. Каждый модуль включает лекцию от федерального эксперта с дальнейшей проработкой модуля в группе.

Посещать лекции могут только участники проекта: для жителей Тюмени они пройдут в офлайн-формате, жители других городов могут принять участие онлайн. По итогам занятий команды подготовят стратегию развития своего будущего или действующего сообщества и реализуют его первые шаги. Работы оценят региональные эксперты и 8 кураторов действующих тематических групп в Тюмени и дадут обратную связь, пишет "Мой портал".

"Самая сильная, движущая сила — молодежь. "Школа продюсеров сообществ" — это новый инструмент, который поможет лидеру не только делать проекты, но и создавать цепочки событий, которые развивают участников и организаторов таких проектов", — считает автор проекта "Школа продюсеров сообществ" Ольга Петрушина.

Подать заявку может любой желающий от 25 лет. Регистрация открыта на сайте Создайсообщество.рф до 31 марта. Участие бесплатное. Количество мест ограничено.