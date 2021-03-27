В Ялуторовске ремонтируют стоматологическую поликлинику

Стоматологическая поликлиника Областной больницы №23 в Ялуторовске открыла прием пациентов на втором этаже. Здесь выполнен капитальный ремонт, ожидается монтаж нового современного оборудования.

Первые посетители стоматологии уже оценили просторные кабинеты, широкий светлый коридор. В ходе капитального ремонта мастера заменили значительную часть коммуникационных систем – электросеть, водопровод, вентиляцию и т.д.

"Пока не был закончен ремонт второго этажа, мы работали в достаточно стесненной обстановке, но стремились максимально сохранить все виды медицинской помощи населению", - отметила рассказывает заведующая стоматологическим отделением Светлана Коржень.

На отремонтированном втором этаже действуют смотровые, терапевтические, ортопедические и хирургические кабинеты, зуботехническая лаборатория. Есть и кабинет помощи детям. А также еще два врача-стоматолога принимают в детской поликлинике. После окончания ремонта первого этажа действующих кабинетов станет больше, и поток пациентов можно будет увеличить, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

В месяц стоматологи Областной больницы №23 принимают от трех до четырех тысяч пациентов. Экстренную помощь при острой боли пациенты и сейчас получают в день обращения. В профильном кабинете врачи работают с восьми утра до восьми вечера, с перерывом на санитарную обработку помещения.

Торжественное открытие стоматологической поликлиники в Ялуторовске состоится до конца лета. На первом этаже разместится регистратура, кабинеты врачей, физио- и рентгенкабинет. На нулевом этаже оборудуют две просторные раздевалки – мужскую и женскую. Разместят современные санитарные комнаты с душевыми кабинками и игровую комнату для детей.