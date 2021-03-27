В тюменском центре "Родник" используют микрополяризацию для оздоровления детей

Фото АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Более 50 детей-инвалидов с родителями проходят реабилитацию в тюменском центре "Родник". Им назначают различные виды массажа, аппаратную физиотерапию, магнитотерапию, а также одну из наиболее современных методик оздоровления – микрополяризацию.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в реабилитационном центре помогают ребятам с задержкой нервно-психического и речевого развития.

Микрополяризация направлена на устранение причины заболевания, а не на его внешние проявления. Лечение заключается в воздействии (20-40 минут) слабого постоянного тока на клетки мозга. Это позволяет восстановить нарушенную работу нервной системы, способствует скорейшему становлению и улучшению жизненно важных навыков и способностей ребёнка. Микротоки схожи с естественными импульсами головного мозга, а потому лечение безопасно.

Врач-физиотерапевт реабилитационного центра "Родник" Вера Смагина отметила, что после сеанса из десяти таких процедур у детей с заболеваниями нервной системы нормализуется мышечный тонус, появляются новые двигательные навыки, снижаются агрессивность, страх. У юных пациентов улучшается настроение, нормализуется сон, они больше общаются и проявляют интерес к окружающему миру.

Процедура проводится по назначению врача. В течение всего лечебного курса ребёнок находится под наблюдением педиатра и физиотерапевта. Повторные курсы возможны не ранее, чем через 2-4 месяца.

Родители уже отмечают, как меняются дети. Ранее расторможенные гиперактивные ребята стали более уравновешенными, могут концентрировать внимание, а дети с задержкой речевого развития более активно говорят.