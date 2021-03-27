Тюменский проект "Кадры будущего" стартует в Голышманово

Фото из группы "Кадры будущего | Тюменская область" ВКонтакте

Активные, целеустремлённые и деятельные школьники из Голышманово в возрасте от 14 до 17 лет примут участие в региональном проекте "Кадры будущего. Тюменская область". Им предстоит вместе с наставниками и тьюторами создать социально-экономические проекты для развития региона.

Предыдущие два сезона проекта проходили в Тюмени. Третий поток организаторы решили запустить в восьми муниципальных образованиях: Ишиме, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, Уватском и Нижнетавдинском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах. Всего планируется задействовать около 300 детей, 40 наставников и столько же тьюторов.

На первой сессии участники приступили к работе в группах, изучали образовательные модули по проектной деятельности, а затем выбрали одно из пяти предложенных направлений: "Открытая социальная среда", "Экономика. Производство. ЖКХ", "Экология", "Туризм" или "Образование". Ребята определились с идеями, занимались разработкой паспортов проектов. Для подростков проводились тренинги, деловые игры, челленджи, состоялся флешмоб.

"Раньше дети выезжали в Тюмень на сессии и только в те короткие периоды могли собираться вместе, это было не очень удобно. Сейчас все члены проектной команды находятся в одном муниципальном образовании, рядом с ними кураторы и наставники, поэтому чаще смогут видеться и больше времени уделять проработке и воплощению своих идей. К тому же дома им проще ориентироваться", - прокомментировала куратор региональной программы "Кадры будущего" Анастасия Баканова.

Впереди у участников ещё две двухдневные сессии - в апреле и в мае. Летом для них откроют недельную школу, где организуют работу со спикерами и мастер-классами. Завершит региональную программу "Кадры будущего" итоговое мероприятие в Тюмени осенью, где участники защитят свои проекты, а эксперты отберут лучшие для реализации в нашем регионе, пишет "АиФ - Западная Сибирь".