Столичные врачи провели консультации для тюменских детей с тяжелыми заболеваниями

Более 100 юных тюменцев со сложными диагнозами получили консультацию специалистов Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, которые посетили ОКБ №1 в Тюмени. Приемы проводили столичные нефролог, гастроэнтеролог, иммунолог-ревматолог, отоларинголог.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, дети прошли отбор и предварительное обследование.

"Наша главная задача — посмотреть детей с тяжелыми заболеваниями, неясными диагнозами. И при необходимости направить на госпитализацию в РДКБ пациентов для дополнительной диагностики или уточнения схемы лечения. Мы заранее просили коллег отбирать пациентов с самыми сложными диагнозами", — рассказал заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, председатель правления Ассоциации Детских Больниц Николай Ваганов.

Начальник педиатрической службы тюменской ОКБ №1Наталья Горохова отметила, что московских специалистов и тюменских врачей связывают тесные профессиональные отношения и положительные результаты совместной работы. Первая подобная встреча состоялась в мае 2018 года.

"Наше сотрудничество благоприятно отражается на результатах лечения и качестве жизни наших детей. Часть пациентов продолжат лечение в Тюменской области, но уже с учётом рекомендаций специалистов. Другие будут направлены в федеральные центры", – сообщила она.

Главный специалист отдела развития медицинской помощи детям регионального департамента здравоохранения Надежда Казакевич считает, что подобные мероприятия дают тюменским врачам не только уникальную возможность перенимать опыт ведущих специалистов, но и получить второе экспертное мнение о правильности диагностики и лечения сложного больного.