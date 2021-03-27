Мастер-класс по публичным выступлениям проведут для жителей Ишима

09:36 27 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Мастер-класс по публичным выступлениям "Он говорит за тебя" пройдет на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме 2 апреля. Начало в 17:00.

Спикером выступит руководитель мультицентра, эксперт по публичным выступлениям Павел Ханжин. Он поделится секретами, как влюбить в себя аудиторию, а также продемонстрирует лайфхаки по привлечению внимания зрителя.

Участники мастер-класса узнают, как побороть страх перед выступлениями и говорить так, чтобы тебя запомнили, пишет "Мегатюмень".

Мастер-класс будет проходить в рамках двухнедельного интенсива "Event-штаб" - образовательной программы, которая призвана помочь ишимцам получить знания по направлениям: "администратор", "модератор" "ведущий мероприятий" и развить навыки проектного управления в event-индустрии.

"Я придерживаюсь мнения, что публичные выступления — это просто, но только если ты в это веришь. Если ты научишься выступать перед публикой, тогда ты сможешь управлять вниманием людей и побуждать их к действию", — считает Павел Ханжин.

Теги: выступление , Ишим , мастер-класс , обучение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021