Мастер-класс по публичным выступлениям проведут для жителей Ишима

Мастер-класс по публичным выступлениям "Он говорит за тебя" пройдет на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме 2 апреля. Начало в 17:00.

Спикером выступит руководитель мультицентра, эксперт по публичным выступлениям Павел Ханжин. Он поделится секретами, как влюбить в себя аудиторию, а также продемонстрирует лайфхаки по привлечению внимания зрителя.

Участники мастер-класса узнают, как побороть страх перед выступлениями и говорить так, чтобы тебя запомнили, пишет "Мегатюмень".

Мастер-класс будет проходить в рамках двухнедельного интенсива "Event-штаб" - образовательной программы, которая призвана помочь ишимцам получить знания по направлениям: "администратор", "модератор" "ведущий мероприятий" и развить навыки проектного управления в event-индустрии.

"Я придерживаюсь мнения, что публичные выступления — это просто, но только если ты в это веришь. Если ты научишься выступать перед публикой, тогда ты сможешь управлять вниманием людей и побуждать их к действию", — считает Павел Ханжин.