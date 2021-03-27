Госавтоинспекция Тюменской области ведет борьбу против ДТП на трассах

Профилактическое мероприятие #ТрассыБезДТП стартует в Тюменской области. ГИБДД в выходные дни будут вести усиленное наблюдение за за соблюдением водителями скоростного режима и правил дорожной безопасности на федеральных автодорогах региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, особое внимание будет уделено соблюдению режима отдыха водителями, чтобы предотвратить ДТП из-за сна за рулем. Количество таких аварий увеличивается, как правило, в весенне-летний период.

Кроме того, в местах проведения дорожных работ пройдут проверки наличия всех необходимых средств организации дорожного движения, предупреждающих водителей о введенных ограничениях.

С начала 2021 года на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 70 ДТП, в которых погибли 12 человек, 111 человек ранены. В прошлом году погибших было 28, а раненых 197. В зимний период наблюдалось снижение показателей аварийности, с началом весны ситуация может измениться, поэтому ГИБДД предпринимает дополнительные меры по обеспечению безопасности на трассах.

Под особо тщательным контролем будут трассы на территории Уватского района, здесь усиленный контроль за движением будут осуществлять наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД.

