В Тюмени стартовал подростковый театральный фестиваль "Малая сцена"

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" проходит Тюмени с 25 по 28 марта. В эти дни на сцене Молодежного театрального центра "Космос" коллективы из Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Барнаула и Москвы сыграют спектакли по мотивам известных произведений и пьесы, написанные самими подростками на актуальные и волнующие их темы.

Перед открытием "Малой сцены" члены жюри и организаторы фестиваля в беседе с журналистами отметили переход подросткового театра на новый уровень. По словам театроведа и критика Оксаны Кушляевой, в нем значительно расширился круг поднимаемых проблем. "Теперь мы умеем говорить с детьми о смерти или о разводе родителей со сцены, потому что эти истории рассказывают сами подростки. Изменилась литература, с которой работают современные театры. И зачастую это бывают пьесы, написанные детьми для детей", - пояснила Кушляева.

Актер и режиссер Хабаровского ТЮЗа Виталий Федоров сравнил современные спектакли для подростков с арт-терапией: "Это своего рода вмешательство в личную жизнь. То, что происходит на сцене, обладает терапевтическим эффектом, и каждый может извлечь важное для себя". Виталий Федоров - один из режиссеров спектакля "Бонни и Клайд. Тюмень", в основу которого легла трагическая история псковских подростков Кати Власовой и Дениса Муравьева. Премьерный показ спектакля состоится 27 марта вне конкурса.

Продлится фестиваль до 28 марта. Количество билетов из-за пандемии ограничено. Приобрести их можно на сайте "Космоса" и там же ознакомиться с программой фестиваля.

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Дарья Юшкова