В Тюменской области готовятся к сезону активности клещей

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напомнили о предстоящем сезоне активности клещей. Вся территория региона является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Ареал природного очага охватывает 23 административные территории.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

В 2020 году по поводу присасывания клещей в лечебно-профилактические учреждения Тюменской области обратилось 19 114 человек, в том числе детей в возрасте до 14 лет — 4 031 человек. Максимальное количество обращений по поводу присасывания клещей было зарегистрировано на 20-й неделе — с 11 по 17 мая.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в эпидемический сезон 2020 года была ниже аналогичного периода 2019 года на 34%.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В 2020 году привито от клещевого энцефалита 73 071 человек.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Как можно заразиться?

Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной, при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке, а также при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

Какие основные признаки болезни?

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный период длится чаще 10–14 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38–39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

Кто подвержен заражению?

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают:

— профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);

— серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в медицинской организации).

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.

Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита?

В Тюменской области началась прививочная кампания против клещевого энцефалита. В регион уже поступило 110 тысяч доз вакцины для детей и взрослых. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных кабинетах медицинских организаций, после консультации врача.

Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

Что делать и куда обращаться, если вы не были привиты и произошло присасывание клеща?

Необходимо обратиться за медицинской помощью в течение 72 часов после присасывания клеща для принятия мер экстренной профилактики.

Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в поликлинике по месту жительства, травматологическом пункте.

Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

— место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70%-й спирт, 5%-й йод, одеколон);

— после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом\4

— если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.