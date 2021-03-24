В Тюменской области запустят приложение "Мобильный волонтер"

Проект "Мобильный волонтер" готовится к запуску в Тюменской и Курганской областях. Приложение "Мобильный волонтер" позволяет с минимальными усилиями организовать работу сети волонтеров.

"Волонтеры с помощью мобильного приложения самостоятельно сканируют QR-код, который размещен на каждом рецепте. В QR-коде "зашит" адрес доставки и телефон. У квартиры доброволец оставляет пакет, делает фото-подтверждение и ставит отметку об исполнении заказа, эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер. Распределители лекарств в режиме реального времени видят на карте, где находятся волонтеры и состояние доставки каждого пакета с лекарствами", – рассказывает руководитель проекта "Мобильный волонтер" Ильяс Калмыков.

Приложение "Мобильный волонтер" с мая 2020 года работает в Чувашской Республике. В декабре 2020 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча президента РФ с волонтерскими штабами "Единой России", где приложение "Мобильный волонтер" было презентовано Владимиру Путину. Глава государства поблагодарил автора проекта за своевременное и нужное IT-решение, которое помогает работе волонтеров.