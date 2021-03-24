В интернет-магазине птицефабрики "Пышминская" расширили ассортимент молочной продукции "Золотые луга"

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Тюменцы могут заказать молочную продукцию "Золотые луга" с доставкой на дом в интернет-магазине птицефабрики "Пышминская". Ассортимент товаров постоянно растет с учетом пожеланий покупателей.

Дистанционно можно заказать традиционную "молочку", сыры "Гауда", "Эдам", "Голландский" и "Пошехонский", а также творог, сливочное масло, кисломолочные продукты и полезные напитки торговой марки "Живи ЗдорОво!". Теперь ассортимент вырос, к списку продуктов добавили: топлёное молоко, обезжиренный творог и творог со сметанкой в контейнере, йогурт белый, биопростоквашу классическую и снежок.

Все молочные продукты АО "Золотые луга" изготовлены из натуральных ингредиентов, без консервантов, искусственных добавок, из отборного сырья высшего качества. Заказ доставляется напрямую с завода, а это значит, что продукция попадет на столы тюменцев максимально свежей и вкусной.

Кроме любимой "молочки" в интернет-магазине можно заказать продукцию Пышминской птицефабрики, которая также отличается высоким стандартом качества. В каталоге представлен широкий выбор куриных яиц, мясо птиц и полуфабрикатов из него. В разделе "Бакалея" можно выбрать муку, макароны, крупы от ТПК "Плодородие". Интернет-магазин имеет собственную службу доставки. Доставка осуществляется бесплатно при заказе на сумму от 700 рублей, ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья. Чтобы получить заказ уже на следующий день, необходимо оформить его на сайте до 14:00 текущего дня.

Кроме того, раз в неделю заказы доставляются в СНТ (садовые товарищества, дачи), в зависимости от расположения. Минимальная сумма заказа по данным направлениям - 1200 рублей.

Для заказа необходимо добавить нужные продукты в корзину на сайте, выбрать количество, нажать кнопку "Оформить заказ". Возможно выбрать один из удобных способов оплаты: наличными средствами при получении у курьера, картой при получении через терминал или на сайте при оформлении заказа картой. В блоке "Покупатель" важно указать правильные контактные данные. Также в комментарии можно написать дополнительную информацию: желательный день и время доставки, особенности парковки, домофона и т.д. Задать вопрос о доставке и работе интернет-магазина можно по телефону горячей линии: 8-800-250-01-72 (звонок бесплатный).

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.